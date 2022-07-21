Один человек пострадал в ДТП в Ульяновской области

Один человек получил травмы в результате автомобильной аварии в Чердаклинском районе Ульяновской области. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 20 июля, около 10:10 на трассе Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к городу Самаре. 47-летний водитель Ford не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в июле женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с участием грузовика на МКАД в Москве.