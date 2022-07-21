Крупный пожар произошел в центре Астрахани

Крупный пожар произошел на Петровской набережной в центре Астрахани. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 20 июля, в 21:57 на улице Анатолия Сергеева. В доме № 9 загорелась квартира. Площадь пожара составила 30 кв. м.

В тушении были задействованы 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. В 22.22 возгорание удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Ранее, 21 июля, пожарные службы ликвидировали возгорание в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.