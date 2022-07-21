Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель

У вооруженных сил Украины (ВСУ) через несколько недель может возникнуть возможность для контрнаступления, сказал руководитель службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур в четверг, 21 июля, во время своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Он отметил, что «российские войска скоро выдохнутся» и им будет сложнее поддерживать численность личного состава в ближайшие недели и подвозить материальные средства, пишет «Газета.Ru».

«Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — подчеркнул Мур.

Он добавил, что ВСУ начинают получать всё больше качественного оружия.

19 июля офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко предупредил о подготовке ВСУ к контрнаступлению на попаснянском направлении. Он отметил, что оно очень опасное. Как подчеркнул Марочко, командованием приняты все меры для защиты.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович 13 июля заявил, что для перехода украинских сил к контрнаступлению Киеву нужны бронированные машины.

12 июля стало известно о том, что контрнаступление вооруженных сил Украины на юге государства потерпит неудачу из-за того, что украинское командование заранее публично сообщило о своих планах, отметил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг в статье для The Independent.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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