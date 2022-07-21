Библиотеки школ Псковской области обновят в рамках проекта модернизации

В Псковской области намерены провести масштабное обновление книжного фонда общеобразовательных школ. Об этом сообщила депутат псковской гордумы Любовь Николаева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Очень важно, что в настоящее время у нас будет реализовываться новый проект «Модернизация школьных систем образования». Проект начинается с капитального ремонта, но предусматривает еще и обновление книжного фонда, мебели, компьютеров», — объяснила депутат.

На реализацию проекта модернизации Псковская область получила из федерального бюджета 1,5 млрд рублей. Средства направят на обновление 33 школ. Действие программы рассчитано до 2026 года.