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Херд обжаловала в суде приговор по делу о клевете против Деппа

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Фото: REUTERS
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Адвокаты бывшей жены голливудского актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд подали новую апелляцию на решение суда Вирджинии о признании Херд виновной в деле о клевете на своего экс-супруга. Как сообщает 21 июля издание TMZ, защита полагает, что суд допустил ошибку.

Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн
Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшний иск зажжет костры в Twitter», — говорится в заявлении юристов.

До этого, 14 июля, суд уже отклонил поданное требование 36-летней Херд провести новое разбирательство по иску ее бывшего супруга Джонни Деппа. Херд мотивировала свое стремление тем, будто один из присяжных на состоявшихся судебных слушаниях был не тем, кого вызывали в суд. И это нарушило право актрисы на справедливое судебное разбирательство. Однако судья отклонила требование актрисы, написав в заключении, что «присяжный прошел все проверки».

1 июня присяжные огласили вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.

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