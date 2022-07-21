Подозреваемую по делу об убийстве женщины в Кудрово зафиксировали видеокамеры

Предполагаемую убийцу 44-летней Веры Руновой, найденной мертвой 21 июля на лестничной площадке многоэтажного дома в Кудрово Ленинградской области, зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. В распоряжении «Известий» есть соответствующая запись.

На кадрах виден момент выхода подозреваемой из того самого подъезда на Венской улице, где утром обнаружили труп. Рунова в момент нападения покидала квартиру своей знакомой. По предварительным данным, ее убили выстрелом в голову.

Рядом с телом погибшей была найдена сумка с оборудованием для кардиограммы.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 49-летняя Алиса Ш. Женщина может быть вооружена.

15 июля суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов. В ведомстве отметили, что суд заключил 46-летнего мужчину под стражу на срок до 11 сентября 2022 года.

Сотрудница микрофинансовой фирмы была убита вечером 10 июля в офисном помещении, расположенном на Кожевнической улице. Ей выстрелили в голову из переделанного для стрельбы боевыми патронами пистолета. От полученной травмы 51-летняя женщина скончалась на месте.