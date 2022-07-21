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Спецслужбы России поймали одну из крупнейших диверсионных групп СБУ в Херсонской области

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В Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщил «РИА Новости» представитель одного из российских силовых ведомств 21 июля.

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«В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — говорится в сообщении.

Также силовики изъяли более 48 кг тротила в шашках и гладкоствольное оружие.

Кроме того, за последние две недели в Херсоне обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и двумя переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла». Также был выявлен перевалочный пункт украинских диверсантов и две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются гуманитарные конвои.

19 июля сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четырех пособников ВСУ. При досмотре домовладений у задержанных были обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.

16 июля российские силовики в Херсонской области задержали участника теробороны, который организовал в лесу в Голопристанском районе склад оружия и боеприпасов. По имеющимся данным, схрон предназначался для украинской диверсионно-разведывательной группы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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