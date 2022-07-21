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Реставрация сгоревшей Успенской церкви началась в Кондопоге

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Фото: vk.com/aparfenchikov
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В Кондопоге (Карелия) началась реставрация Успенской церкви, которая серьезно пострадала при пожаре в 2018 году. Об этом сообщает управление пресс-службы главы республиканского правительства.

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Согласно проекту реставрации, в этом году подрядчик должен демонтировать защитный навес, разобрать и тщательно изучить остатки конструкции, а затем выполнить работы по устройству фундамента. Полностью завершить восстановление церкви планируется в августе 2024 года, пишет ИА «Карелinform».

Работы выполняют специалисты архитектурной компании «Интехстрой» из Владимира под контролем столичных центральных научно-реставрационных проектных мастерских. Пока рабочие занимаются покосом травы, сносом кустарника, обустройством строительного городка и другими организационными вопросами.

Средства на разработку научно-проектной документации и реставрацию выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры». Пожертвования, ранее собранные на восстановление, направят на воссоздание икон и обустройство интерьера.

Церковь Успения Божией Матери в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года. По факту уничтожения уникального памятника деревянного зодчества XVIII века были возбуждены уголовные дела. Признавшегося в поджоге 15-летнего подростка суд признал невменяемым.

Успенскую церковь возвели в 1774 году на берегу Онежского озера в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769–1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

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