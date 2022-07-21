Автор комиксов о Бэтмене и Судье Дредде Алан Грант скончался в возрасте 73 лет

Известный автор комиксов о Бэтмене и Судье Дредде Алан Грант скончался утром 21 июля на 74-м году жизни. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Друзья британского писателя и его жена подтвердили факт смерти звезды и опубликовали прощальные посты на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Алан Грант умер сегодня утром. Мои мысли в первую очередь с его женой Сью, а затем с его большой семьей, но тысячи и тысячи людей по всему миру будут опечалены и шокированы, когда эта новость распространится», — написал друг и художник Айвор Дэвис.

Он также в качестве дани памяти попросил поклонников Гранта найти какой-либо из его комиксов и перечитать, чтобы «вновь вспомнить моменты радости, которую Алан Грант привнес в мир и их жизнь».

Алан Грант работал над комиксами о Супермене и принимал участие в создании мультсериалов «Харли Квинн» и «Бэтмен». Во время работы над комиксами он создал таких героев, как Виктор Зас, Чревовещатель, Анархия и множество других.