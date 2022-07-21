Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Мир
В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19
Общество
Режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине
Политика
В СФ назвали бесперспективным выбранный Байденом внешнеполитический курс
Мир
Стивен Кинг отрекся от слов о величии Бандеры
Общество
Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии
Мир
Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»
Мир
Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство
Мир
Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец

МИД России заявил о санкциях против 39 представителей силовых структур Австралии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия в четверг, 21 июля, дополнительно внесла в национальный «стоп-лист» 39 человек из числа представителей силовых ведомств, пограничной службы и подрядчиков оборонного сектора Австралии. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Ушли в тайм-аут: сбавляет ли ЕС санкционные темпы
И почему в новом пакете мер против РФ есть исключения

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского» Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный «стоп-лист» 39 человек <…>», — говорится в сообщении.

Список пополнили комиссары управления штатов, управляющий директор по инфраструктуре компании Serco и директор по развитию, министр по делам исправительных учреждений, замминистра внутренних дел и другие.

1 июля правительство Австралии расширило санкционные ограничения в отношении России. Они затронули нескольких предпринимателей и лиц из руководства России. Рестрикции также коснулись уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

18 мая пресс-служба МВД Австралии сообщила о расширении антироссийских ограничительных мер. Санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.

В апреле власти Австралии внесли в санкционный список фамилии 147 граждан России. Неделей ранее МВД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

В свою очередь, Россия 7 апреля ввела персональные рестрикции в отношении 228 членов истеблишмента Австралии.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022