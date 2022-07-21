МИД России заявил о санкциях против 39 представителей силовых структур Австралии

Россия в четверг, 21 июля, дополнительно внесла в национальный «стоп-лист» 39 человек из числа представителей силовых ведомств, пограничной службы и подрядчиков оборонного сектора Австралии. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского» Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный «стоп-лист» 39 человек <…>», — говорится в сообщении.

Список пополнили комиссары управления штатов, управляющий директор по инфраструктуре компании Serco и директор по развитию, министр по делам исправительных учреждений, замминистра внутренних дел и другие.

1 июля правительство Австралии расширило санкционные ограничения в отношении России. Они затронули нескольких предпринимателей и лиц из руководства России. Рестрикции также коснулись уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

18 мая пресс-служба МВД Австралии сообщила о расширении антироссийских ограничительных мер. Санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.

В апреле власти Австралии внесли в санкционный список фамилии 147 граждан России. Неделей ранее МВД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

В свою очередь, Россия 7 апреля ввела персональные рестрикции в отношении 228 членов истеблишмента Австралии.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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