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Второй выезд на объездную дорогу построят в Тюмени

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В Тюмени объявили о поиске подрядчика на строительство дополнительного выезда из Тюменской Слободы на объездную дорогу. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на закупочную документацию.

Второй выезд из Тюменской Слободы планируют обустроить на пересечении улиц Андрея Бушуева и Закалужской. Протяженность участка составит 25 м.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 28 июля. Победитель торгов должен будет завершить работы до конца 2022 года. Максимальная стоимость контракта оценивается в 170 млн рублей.

Как уточняет портал, сейчас выехать на объездную дорогу в этом районе можно с улицы Губернской. Новый выезд позволит разгрузить магистрали в Тюменской Слободе.

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