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Дело о незаконной рубке леса на 1,1 млн рублей возбудили в Якутии

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В Якутии возбуждено уголовное дело по факту вырубки лесных насаждений на общую сумму 1,1 млн рублей. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканской прокуратуре.

Незаконную вырубку выявили на территории Томпонского лесничества. Без разрешительных документов на участке вырубили лиственницу в объеме 216 кубометров.

Ущерб лесному фонду РФ составил свыше 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

В конце июня двоих подозреваемых в незаконной вырубке леса задержали в Зеленорощинском сельском поселении в Ульяновской области. Как выяснили правоохранители, один из задержанных решил отремонтировать погреб и срубил для этого два дуба, которые распилил на бревна, второй срубил пять дубов и одну березу для заготовки дров.

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