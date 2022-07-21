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Глава британской разведки оценил вероятность войны между США и Китаем

Глава британской разведки Мур: война между США и Китаем не является неизбежной
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Фото: Global Look Press/www.imago-im
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Возможная война между США с союзниками с одной стороны и Китаем с другой не является неизбежной. Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал глава службы внешней разведки Великобритании МI6 Ричард Мур в ходе общения с журналистами в американском городе Аспен.

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«Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений», — пояснил Мур во время ответа на вопрос о неминуемости вооруженного конфликта между двумя государствами.

20 июля Global Times предрекло военный и стратегический ответ со стороны Китая в случае посещения спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси острова Тайвань в августе текущего года.

По мнению собеседников издания, в апреле удалось избежать нарастания конфликта путем убеждения Вашингтона отменить поездку Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией. Новая попытка визита будет означать нарушение целостности государства и намеренную провокацию.

19 июля генерал армии США Марк Милли заявил о необходимости провести подробный анализ всех аспектов китайско-американского военного взаимодействия за последние пять лет.

По его словам, необходимо уделить особое внимание инцидентам с приближением китайской военной техники к стратегическим объектам США. По данным официальных лиц, задача состоит в том, чтобы фиксировать любые изменения в позиции КНР. Кроме того, руководство американских ВС стремится к полному пониманию возможностей и намерений Пекина.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

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