Европейский центральный банк 21 июля стал одним из более чем 80 регуляторов, повысивших ключевую ставку в 2022 году. ЕЦБ поднял ее на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением с 2011-го. Перед заседанием инвесторы оценивали вероятность такого шага в 50%, приписывая ту же вероятность более плавному изменению в 25 базисных пунктов.

Решение ужесточить монетарную политику было принято на фоне стремительно ухудшающихся экономических данных. Несмотря на рекордно низкие ставки, банки еврозоны отмечают невысокий спрос на кредиты, а объемы розничных продаж и экспорта показывают негативную динамику.

ЕЦБ демонстрирует приверженность своей основной цели: ценовой стабильности. Инфляция в еврозоне ускорилась до 8,6% в годовом выражении, максимального значения с момента образования валютного союза. По оценкам экономистов NBER, до 80% текущего роста цен объясняется ограничениями на стороне предложения. Монетарная политика бессильна в борьбе с основными проинфляционными факторами — кризисами на рынках продовольствия и энергетики, объясняющими 6 п.п. текущей инфляции, — но способна нормализировать рост цен двумя путями: спровоцировав спад совокупного спроса и предотвратив дальнейшее ослабление валюты.

Курсы свободно торгующихся валют определяются динамикой процентных ставок и реального экономического роста. Когда центральный банк США повышает процентные ставки, инвесторы приобретают долларовые активы для получения доходностей. Отказ повышать ставки вслед за ФРС приводит к ослаблению валют стран, сохраняющих мягкую денежно-кредитную политику, вследствие спекулятивных перетоков капитала.

В июле курс евро впервые за 20 лет опустился ниже отметки в $0,99, повышая цену импортных товаров для потребителей. Решение ЕЦБ сократило дифференциал процентных ставок между долларовыми и евро-активами и курс евро временно вырос до $1,03, но быстро вернулся к стабильному уровню в $1,02.

Инвесторы слабо отреагировали на повышение ставки отчасти из-за пессимистичного взгляда на будущее европейской экономики. Понижая дифференциалы процентных ставок с США, ЕЦБ рискует ввести еврозону в глубокую рецессию. ФРС запустила цикл повышения ставок в условиях сильного рынка труда и повышенного темпа роста зарплат, с двумя открытыми вакансиями на каждого безработного. Тот же показатель находился на уровне 1,4 вакансии в Германии, 0,16 вакансий в Испании и 0,04 вакансии в Португалии в I квартале 2022 года, в то время как рост зарплат в еврозоне замедлился по сравнению с 2019-м. Дефицит работников на рынке труда дает США шансы на «мягкую посадку» экономики по мере повышения ключевой ставки, но противоположная ситуация в Европе вынуждает ЕЦБ действовать осторожно.

Еще один важный показатель, демонстрирующий экономическую нестабильность в регионе, — это растущие спреды между облигациями Германии и Италии, которые достигают уровней марта 2020 года, отчасти под влиянием итальянского политического кризиса. Формально ЕЦБ обязан придерживаться «рыночной нейтральности» и выкупать государственные облигации пропорционально их рыночной капитализации, тем самым избегая изменения относительных цен.

Конфликт между принципом рыночной нейтральности и необходимостью сохранить единую монетарную политику в еврозоне разворачивается более десятилетия. На июльской пресс-конференции Кристин Лагард представила инвесторам Transmission Protection Instrument (TPI) — инструмент, который позволит ЕЦБ выкупать государственные облигации со сроками платежа от года до 10 лет в любом объеме. ЕЦБ оставил за собой право использования TPI, чтобы регулировать любую «необоснованную, беспорядочную» динамику рынка.

TPI также может выкупать облигации и акции частных компаний, «в случае необходимости». Детали инструмента были опубликованы в отдельном релизе в конце пресс-конференции, но глава ЕЦБ подчеркнула, что доступные инвесторам документы намеренно не раскрывают «все детали» критериев, по которым управляющий совет регулятора будет отбирать страны, облигации которых могут быть приобретены.

Несмотря на то что Лагард признала текущий ответ рынков на «результат демократического процесса» в Италии необоснованным, спред между облигациями Италии и Германии остался на тревожно высоком значении в 246 базисных пунктов и пока не показывает реакции на риторику центрального банка. Впрочем, Франсуа Вильруа де Галхау, глава Центрального банка Франции и один из 25 членов управляющего совета ЕЦБ, в интервью газете Les Echos высказал надежду, что для рынка станет достаточным само существование такого инструмента и ЕЦБ не придется его использовать.

Автор — старший аналитик «Фридом Финанс»

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