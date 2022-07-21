В Казани отмечают 443-летие обретения Казанской иконы Божией Матери

В Казани в четверг, 21 июля, празднуется 443-летие чудесного обретения Казанской иконы Божией Матери. В крестном ходе приняли участие 3,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

«Участие в молитвенном шествии приняли 3,5 тыс. верующих», — подчеркнули в ведомстве.

Верующие традиционно собрались в Благовещенском соборе Казанского кремля, где перед этим совершалось молебное пение Пресвятой Богородице. Закончилось молитвенное шествие в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения святыни.

В 2022 году верующие молитвенно вспоминают 443-летие явления чудотворного Казанского образа Царицы Небесной и первую годовщину великого освящения воссозданного Казанского собора на месте явления святыни.

Казанскую икону Божией Матери торжественно внесли в воссозданный и освященный 21 июля в 2021 году Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом Казанский собор. Тогда собрались сотни прихожан.

Богородицкий монастырь был построен по указу царя Ивана Грозного в 1579 году. По преданию, на месте его возведения в XVI веке девочке Матроне явилась почитаемая в православном мире чудотворная Казанская икона Божией Матери. В 1932 году главный собор был разрушен, упразднен монастырь, здания национализированы.

С конца 2004 года началось возрождение монастырского комплекса. В настоящее время собор восстановлен в первоначальном виде.