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Добровольцы батальона «Алга» готовятся к отправке в Донбасс

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Фото: РИА Новости
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Солдаты и офицеры батальона «Алга» проходят боевое слаживание, учатся обращению с техникой и оружием перед отправкой в район проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 21 июля, заявил корреспондент телеканала «Известия» Иван Кузьмин.

Отмечается, что большинство бойцов уже имеют опыт боевых действий в горячих точках.

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«Слаживание в самом разгаре, солдаты отрабатывают стрельбу, работу в команде и оказание первой помощи», — отметил корреспондент.

На данном этапе бойцы отрабатывают упражнения в двойках, или по-другому «учебно-боевое слаживание в составе пары».

На полигон также прибыл православный священник. Он провел службу и благословил бойцов на победу. Подчеркивается, что в казармах есть отдельные молельные для православных и мусульман, конфликтов на почве веры среди добровольцев нет.

Точная дата отправки в зону боевых действий пока держится в секрете, командование делает всё для обеспечения безопасности бойцов и их качественной подготовки.

Кроме того, семьям добровольцев установили единовременную выплату в 260 тыс. рублей.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что отряд добровольцев из России отправился в зону боевых действий для участия в российской спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как отмечалось в публикации, добровольцы прошли полный курс подготовки и освоили «азы военного искусства».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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