В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19

В Японии за сутки выявили более 180 тыс. случаев COVID-19. Об этом телеканал NHK сообщает в четверг, 21 июля, со ссылкой на сводные данные местных администраций.

Отмечается, что это является новым суточным рекордом в стране.

В 35 из 47 префектур Японии число заражений в сутки достигло максимума за всё время пандемии, передает RT.

Ранее в этот день президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает телеканал «Звезда». Американский лидер начал принимать противовирусное средство от COVID-19 Paxlovid.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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