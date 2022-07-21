Врач предупредила о риске развития заболеваний из-за дефицита магния

Длительный дефицит магния провоцирует развитие серьезных заболеваний вплоть до инфаркта миокарда и инсульта. Об этом в четверг, 21 июля, заявила врач-валеолог «Мейтан» Лидия Синицина.

«Магний — один из важнейших микроэлементов в работе нервной системы. Он участвует в энергетическом и электрическом обмене клеток нервной системы, а также скелетной и гладкой мускулатуры. Главное, он помогает нашей нервной системе справляться со стрессом», — сказала она «Газете.Ru».

В особую группу риска дефицита магния попадают люди с нарушениями в работе пищеварительной системы, хронической диареей, сахарным диабетом, с удаленной щитовидной железой и другие. Поэтому потребность в макроэлементе у них выше, чем у остальных.

Наиболее распространенными симптомами дефицита магния являются нарушение сна в ночное время, перманентный стресс, повышенная нервная возбудимость, раздражительность и апатия, а также спазмы различного генеза и судороги в мышцах.

Отмечается, что при обнаружении у себя симптомов дефицита магния лучшее решение — обратиться за консультацией к врачу-психиатру или неврологу.

В январе врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что повышение артериального давления, бессонница, раздражительность и плохое состояние зубов могут быть вызваны недостатком магния в организме. Также сосуды при недостатке этого элемента становятся жесткими и постоянно напряжены, что может вызвать синдром беспокойных ног, чрезмерно чуткий и прерывистый сон.