Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» – «Крылья Советов», ЦСКА – «Сочи»

Старт сезона РПЛ уже принес несколько неожиданных результатов, поэтому второй тур будет интересен даже тем, кто не ждал каких-то интриг от текущего розыгрыша национального первенства. Действующий чемпион, петербургский «Зенит», чей очередной триумф кажется неминуемым, внезапно упустил победу в первой выездной игре с «Химками» (1:1). 22 июля команде Сергея Семака предстоит принимать у себя не менее сложного соперника в лице самарских «Крыльев Советов». Клуб стал открытием прошлого сезона и доставил тогда немало проблем питерцам в очных встречах.

Московский ЦСКА потерял многих игроков и не лучшим образом провел контрольные матчи. Тем неожиданнее стала успешная первая официальная игра под руководством Владимира Федотова. При подавляющем преимуществе армейцы обыграли дома екатеринбургский «Урал» (2:0). 23 июля красно-синие примут на своем поле «Сочи», команду, где еще два месяца назад работал их новый главный тренер.

22 июля, 19:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 23 июля, 15:00, стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турнир в Гамбурге

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Российские теннисисты постепенно набирают форму после вынужденного простоя из-за недопуска на Уимблдон. В Гамбурге они вполне могут побороться за трофей. В пятницу состоятся матчи 1/4 финала, куда прошли Аслан Карацев и Карен Хачанов у мужчин и Анастасия Потапова у женщин. Карацев встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. В случае успеха его 23 июля ждет полуфинал с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина и Лоренцо Музетти (Италия). Хачанов, если пройдет в четвертьфинале испанца Карлоса Алькараса, сыграет в субботнем полуфинале со словаком Алексом Молчаном или хорватом Борной Чоричем.

Потапова будет играть в четвертьфинале против второй ракетки мира эстонки Аннет Контавейт, победа над которой выведет ее в полуфинальную схватку с бельгийкой Мариной Заневской или американкой Бернардой Перой. Финалы состоятся в воскресенье, 24 июля.

22 июля, 11:00, четвертьфиналы. 23 июля, 12:00, полуфиналы. 24 июля, 14:00, финалы. «Ротенбаум клуб» (Гамбург, Германия). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Плавание

Международные игры дружбы

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund

После отстранения российских спортсменов от международных стартов, спортивные власти страны начали организовывать альтернативные соревнования. Одно из таких 19 июля началось в Казани — Международные игры дружбы по водным видам спорта. Они пройдут до декабря в несколько этапов. В них примут участие звездные российские пловцы — двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, призер Олимпийских игр Климент Колесников, чемпион мира Антон Чупков. Всего в Играх дружбы примет участие более 1,5 тыс. спортсменов из 16 стран. Кроме России, это Белоруссия, Сербия, Сирия, Армения, Казахстан, Алжир, Судан, Вьетнам, Венесуэла, Узбекистан, Таджикистан, Эквадор, ЮАР, а также Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.

22 июля, 18:10. 23 июля, 17:35. 24 июля, 17:05. «Дворец водных видов спорта» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»