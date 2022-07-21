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Российский космонавт впервые за 13 лет вышел в открытый космос с иностранцем

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Фото: Роскосмос
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Космонавт Олег Артемьев стал первым за 13 лет россиянином, вышедшим в открытый космос в сопровождении иностранного коллеги. Об этом 21 июля сообщил «Роскосмос».

Напарником Артемьева стала итальянка Саманта Кристофоретти. В рамках 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС) они вышли в открытый космос по российской программе через люк малого исследовательского модуля «Поиск».

Плановая длительность выхода составляет 6,5 часов. Им предстоит запустить восемь наноспутников «ЮЗГУ-55» и два наноспутника «Циолковский-Рязань», а также провести ряд других технических работ.

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В последний раз российский космонавт выходил за пределы МКС вместе с иностранным в июне 2009 года. Тогда Геннадий Падалка вместе с американцем Майклом Барраттом пробыли в открытом космосе почти пять часов.

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. В госкорпорации отметили, что оно нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

Накануне заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл сообщила, что NASA рассчитывает на соглашение с «Роскосмосом» на осуществление перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС).

Переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС начались 1 июля. Как уточнил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, речь идет о переговорах, которые одобрило правительство РФ в своем недавнем распоряжении.

В мае экс-глава госкорпорации «Роскосмос» заявлял, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA касательно антироссийских санкций, а также от возможностей США обеспечить безопасность экипажа при полете.

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