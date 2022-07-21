Глава Минпромторга Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем

Глава Минпромторга России Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным предупредил российских производителей о возможной частичной отмене параллельного импорта.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — подчеркнул он в ходе осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий в четверг, 21 июля.

Параллельный импорт дает возможность ввозить на территорию Российской Федерации с мая текущего года определенную продукцию без согласия правообладателя.

Российский лидер Владимир Путин 28 июня подписал закон, который легализует параллельный импорт в РФ до конца 2022 год. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав..

В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень из товарных категорий для параллельного импорта. Согласно данным ведомства, список будет пересматриваться раз в квартал.