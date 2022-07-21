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Арбитражный суд Москвы заморозил активы Credit Suisse на €10 млн

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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«Транскапиталбанк» (ТКБ) добился в Арбитражным суде Москвы обеспечительных мер в деле по его иску к швейцарскому банку Credit Suisse о взыскании более €10 млн. Об этом сообщается в определении суда.

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Суд также запретил материнскому холдингу распоряжаться 99,9% принадлежащих ему акций «Банка Кредит Свисс» и еще одной «дочки» — «Кредит Свис Секьюритиз».

В апреле 2021 года ТКБ присоединился к синдицированному кредиту, выданному производителю легковых автомобилей в Узбекистане Uzauto Motors.

Сумма участия банка составила €10 млн, агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse, передает RT.

Заемщик должен был погасить кредит 19 апреля 2022 года. Однако на следующий день ТКБ подпал под блокирующие санкции США, что помешало ему получить средства от Credit Suisse.

В итоге российский банк подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Credit Suisse €10 млн. В конце июня суд отказал истцу в обеспечительном аресте имущества ответчика, но на заседании 19 июля изменил решение и постановил наложить арест на €10 млн, находящихся на счетах Credit Suisse в российском «Банк Кредит Свисс».

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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