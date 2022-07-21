Bugatti выпустила последний Chiron Super Sport 300+

Компания Bugatti представила последний, тридцатый автомобиль из серии Chiron Super Sport 300+. Автомобиль стал первой серийной дорожной машиной, разогнаться на которой можно было до 300 миль в час (483 км/ч). Об этом 21 июля сообщило издание carscoops.com.

Завод Bugatti в Мольсхайме выпустил последний гиперкар, каждый из которых обошелся владельцу примерно в $3,6 млн, уточнило издание.

Модель Super Sport 300+ вошла в Книгу рекордов в конце 2019 года, когда официальный гонщик Bugatti, Энди Уоллес, разогнался на машине до невероятных 304,773 миль в час (490,484 км/ч) на полигоне Volkswagen Ehra-Lessien.

Стандартная версия Chiron развивает максимальную скорость в 261 милю в час (420 км/ч). Для этого необходимо вставить второй ключ, чтобы снять электронный ограничитель, установленный на отметке 236 миль в час (380 км/ч).

«В долгой истории Bugatti есть автомобили, которые определяют свою эпоху. Chiron Super Sport 300+ помог развить скорости, которые долгое время считались невозможными для серийных автомобилей», — с гордостью заявил президент Bugatti Кристоф Пьошон, когда история модели 300+ подошла к финалу.

Вместе с тем выброс CO2 у гиперкара в течение всего производства модели был снижен с 572 до 487 г/км. Вероятно, это был самый мощный, быстрый и одновременно экологичный автомобиль марки, уточнило издание.

18 июля на заводе в Елабуге сообщили, что приступили к подготовке серийного производства второй модели люксового бренда, внедорожника Aurus Komendant. Первые экземпляры машины планируют выпустить до конца 2022 года.