В СФ назвали бесперспективным выбранный Байденом внешнеполитический курс

Американцы ощутили на себе вредоносность и бесперспективность выбранного президентом США Джо Байденом внешнеполитического антироссийского курса. Об этом в четверг, 21 июля, в беседе с «Известиями» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Как отметила политик, жителям США очень дорого обходятся антироссийские санкции — это проявляется в растущей в стране инфляции, высоких ценах на бензин и электроэнергию, а также продукты питания.

«Для всех очевидно, что зима скоро, а добыча газа в США низкая, экспорт сжиженного природного газа большой, а заполненность американских газохранилищ критически низкая. Американцы ежедневно на себе ощущают, как высокие температуры негативно сказываются на генерации, стремительно увеличивая спрос на электроэнергию. В это время проходящий мимо американских проблем Байден объявляет в США режим ЧС и с маниакальной настойчивостью зарабатывает на вооружении Украины», — подчеркнула Ковитиди.

По ее словам, война — это прибыльный бизнес, которым Вашингтон не намерен жертвовать. Байден же впервые за всю историю США обострил все противоречия и вскрыл проблемы американского общества, отметила сенатор.

Ковитиди призвала США прекратить вмешиваться в вопросы государств другого континента, в частности Евразии, поскольку это не только затратно, но и опасно.

Ранее, 18 июля, исследовательская компания Morning Consult опубликовала данные, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу Байдена.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.