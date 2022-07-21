Крытая велопарковка появилась в одном из районов Красноярска

В Кировском районе Красноярска по просьбе местных жителей обустроили крытую велопарковку. Об этом сообщает городская мэрия.

Парковка для велотранспорта расположена около дома № 104 по проспекту Красноярский Рабочий. Стоимость строительства составила 720 тыс. рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Площадь крытой площадки составляет 30 кв. м, ее изготовили на заказ в Кемерово. Объект защищен от осадков и закрывается на ключ. Помимо велосипедов, местные жители также хранят там детские коляски.

В конце июня сообщалось, что в Красноярске к осени появятся новые площадки для выгула собак. Стоимость работ оценивается в 7,2 млн рублей.