Спасение белой медведицы в поселке Диксон. Главное

К жителям поселка Диксон Красноярского края 20 июля вышел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. На призывы о помощи откликнулись ветеринары Московского зоопарка, они незамедлительно вылетели в населенный пункт. О том, как проходила спасательная операция, и эксклюзивное видео с места событий — в материале «Известий».

Как нашли медведя

Очевидцы запечатлели на видеозапись момент, как один из местных подзывает к себе медведя и пытается оказать ему помощь, однако справиться самостоятельно у мужчины не получилось, нужно было вызвать зоозащитников. Глава Диксона Николай Бурак отметил, что зверь ходил между домами и просил помощи у людей. После неудачной попытки он испугался и ушел от поселка людей на расстояние 6–7 км из-за опасения приближения к людям.

На инцидент оперативно отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, она взяла ситуацию на личный контроль. По ее руководством в поселок вылетела команда ветеринаров Московского зоопарка, чтобы вытащить жестяную банку из пасти краснокнижного животного.

Состояние медведя могло ухудшиться

Ветеринарный врач Сергей Буравел предупредил «Известия», что главной опасностью из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки являлась вероятность того, что хищник мог быть обезвожен. При этом запасов подкожного жира должно хватить, и это не станет проблемой. Кроме того, банка могла повредить пасть, а животное из-за стресса могло пытаться самостоятельно достать предмет, что усугубит травму.

Эксперт прогнозировал риск возникновения сепсиса и нагноения раны, поэтому оставалась надежда на то, что врачи успеют спасти медведя.

По словам Светланы Радионовой, животное истощено и не может самостоятельно добывать себе пищу, поэтому после обследования его отвезут подальше от людей и дадут запас рыбы. Глава ведомства пообещала, что для сохранения жизни медведя будет сделано все возможное.

Ветеринары не смогли оперативно вылететь в Диксон

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров вместе с командой смогли в оперативном порядке добраться только до города Норильск. Дальнейший путь осложнила нелетная погода — в населенном пункте шел сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра.

«Из-за погодных условий специалист Московского зоопарка всё еще не вылетел, находится в Норильске», — заявили в зоопарке.

Врачи долго ожидали разрешения на вылет, и спустя приблизительно три часа вертолет смог взлететь.

Светлана Радионова рассказала, что специально для перелета на Диксон был подготовлен вертолет, а на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Для хищника также собрали три мешка рыбы.

Ситуация осложнялась тем, что Диксон — один из самых северных населенных пунктов России, добраться до него исключительно сложно. Арктический поселок находится на полуострове Таймыр, а ближайшие населенные пункты от него располагаются в сотнях километров.

Ветеринары успели спасти белого медведя

Прибывшие специалисты обнаружили животное в 3 км от аэропорта поселка Диксон. В течение десяти минут они смогли обездвижить хищного зверя, удалить банку и обработать язык.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — сообщила Радионова.

Как выяснилось, медведь оказался самкой весом 80—90 кг.

«После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо», — добавила Радионова.

После проведения медицинских манипуляций и обследования медведице дали имя Монеточка.

Состоянию Монеточки ничего не угрожает

Ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий рассказал «Известиям» о том, как медведица себя чувствует. По его словам, самка порядка двух лет в настоящий момент худая и слегка обезвоженная. У нее поврежден язык, но при этом не задета основная мышца, а лишь кожа на поверхности. Это позволит органу быстрее восстановиться.

Кроме того, ветврач уверен, что наркоз продержится до момента окончания транспортировки медведицы.