Электронную очередь на паром до Ольхона запустят в Приангарье в 2023 году

В Иркутской области в 2023 году заработает электронная очередь на паромную переправу на остров Ольхон. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

«Со следующего года у нас уже есть все возможности в эксплуатационном порядке вести электронный учет каждого автомобиля. Если говорить про тактические сегодняшние вещи, то мы обеспечили ввод в эксплуатацию комнаты гигиены», — цитирует министра ИА IrkutskMedia.

По его словам, предпроектные решения уже разработаны. Они включают создание специально оборудованной площадки для ожидающих паром и организацию сопутствующего сервиса. Кроме того, подготовлено предложение по обустройству передвижных комнат гигиены на протяжении всей дороги, где в очередь на паром выстраиваются автомобили.

Сейчас транспортная доступность на Ольхон остается напряженной. В летнее время очередь из машин растягивается на несколько километров, люди могут простоять в очереди много часов.