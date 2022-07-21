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Опубликовано видео спасения медведицы в Красноярском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором запечатлено, как 21 июля ветеринары спасали медведицу в поселке Диксон Красноярского края.

Специалисты с помощью специальных ножниц и плоскогубцев аккуратно извлекли из пасти животного зажатую там металлическую банку из-под сгущенки. При этом врачи переживают о том, в каком состоянии оказался язык зверя, после того как он несколько дней проносил во рту банку с острыми краями.

Перед операцией медведицу усыпили. В течение 10 минут врачи смогли обездвижить животное, удалить банку и обработать язык. На нем обнаружено множество порезов.

О том, что ветеринары из Московского зоопарка успели прилететь и спасти белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенного молока, ранее в четверг сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. При осмотре животного врачами выяснилось, что это медведица двух лет и весом 80–90 кг. Спасенной хищнице дали имя Монеточка. Сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии.

20 июля сообщалось, что к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось.

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