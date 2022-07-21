Ремонт развязки в Солонцах под Красноярском отложили на несколько дней

Под Красноярском перенесли на несколько дней ремонт на развязке дорог Красноярск – Солонцы» и «Обход Красноярска». Об этом сообщает региональное управление автодорог.

Начало дорожных работ отложили как минимум до 25 июля. Решение принято в связи с погодными условиями, уточняет ИА KrasnoyarkMedia. Изначально ремонт должен был стартовать 20 июля.

Отмечается, что обновление развязки будет сопровождаться ограничениями движения. Правоповоротные съезды у проспекта Котельникова полностью перекроют. Для автомобилистов организуют временную схему движения.