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Лавров рассказал о внутренней борьбе в Евросоюзе

Глава МИД РФ Лавров: внутри ЕС идет борьба между бюрократией и желанием стран понимать границы полномочий Брюсселя
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Евросоюзе (ЕС) идет борьба между евробюрократией и желанием государств — участников объединения понимать границы полномочий Брюсселя. Об этом 21 июля по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Могу только констатировать, что ситуация непростая: идет борьба между европейской бюрократией, которая хочет подчинить себе всё и вся, подчинить себе национальные правительства, хочет диктовать условия и купировать любое инакомыслие», — отметил глава российской дипломатии.

Одновременно страны-члены хотят понимать объем полномочий Брюсселя, идущий им во благо и какой «является предметом озабоченности и злоупотребления».

Он подчеркнул, что ситуация остается внутренним делом Евросоюза.

«Видим, что предвзятость доминирует сейчас в позициях Брюсселя и Вашингтона и большинства европейских столиц», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он заключил, что жизнь заставит страны ЕС посмотреть на факты ситуации на Украине непредвзято и заняться европейскими проблемами.

Также 21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что решения по антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) на самом деле принимаются не в Брюсселе, а в Вашингтоне. Последствия рестрикций для Европы не просчитываются, дальше ситуация будет ухудшаться.

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