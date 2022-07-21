АТОР объяснила разницу в стоимости проживания в Анталье и Краснодаре

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проанализировала стоимость проживания в отелях Краснодарского края и турецкой Антальи с системой «всё включено» на период с 1 по 31 августа. Согласно опубликованным 21 июля данным, в зависимости от категории объекта размещения разница в ценах достигает 3,5–6,1 раза: минимальная стоимость проживания на российском курорте составляет 16 491 рубль, на зарубежном — 98 447 рублей.

«Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий — три, четыре и пять звезд — с системой «всё включено» в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5–6,1 раза). Наибольшая разница у отелей трех и пяти звезд. Анталийские отели с AI [All inclusive] по минимальной планке оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная причина этого в том, что турецкие отели с системой «всё включено» имеют ряд преимуществ, которые влияют на затраты и рентабельность отельных объектов. Так, в Турции эта система начала развиваться в больших объектах, при этом экономика системы «всё включено» и экономика шведской линии напрямую зависят от объема номерного фонда и количества гостей, то есть чем их больше, тем ниже затраты.

«Так как отели в 400–600 или 1000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания», — объяснил генеральный директор сети «Ателика» Алексей Высоканов.

Он подчеркнул, что чем больше гостей в отеле, тем шире ассортимент шведской линии и есть возможность сделать систему обслуживания круглосуточной, а также расширять алкогольное меню. По его словам, работает это и на имидж отеля, на цену, на привлечение новых гостей, на повышение загрузки, что также влечет за собой снижение себестоимости.

«Система, таким образом, работает в замкнутом цикле, сама на себя, поддерживая свою рентабельность за счет высокой привлекательности формата. У нас такого пока нет», — рассказал эксперт, добавив, что турецкая система «всё включено» существенно дешевле для местных отельеров за счет длинного сезона, с апреля по ноябрь, что позволяет открывать большие отели.

При этом юг России ограничен купальным сезоном — с конца мая до середины сентября при благоприятных условиях. Помимо этого «климатическое преимущество» позволяет турецким отелям нанимать больше работников на сезон, платить им более высокую зарплату в пиковые периоды.

Кроме того, многие турецкие отели давно «обросли» комплексом местных поставщиков: целые фабрики готовят на конвейере для кухонь полуфабрикаты — от салатов и нарезанных овощей до кебабов и мяса в маринаде — для большого количества отелей. Отмечается, что в большинстве своем фабрикам продукцию поставляют местные сельхозпроизводители. В Краснодарском крае такой экосистемы пока нет из-за низкого спроса и небольшого количества отелей.

В июне АТОР сообщила, что Анталья может потерять 2,5 млн российских туристов по итогам года из-за санкций и сокращения количества рейсов. При этом, как указали в АТОР, падение турпотока в Анталью не означает, что россияне не хотят отдыхать в Турции. На фоне закрытия других пляжных стран для россиян спрос на турецкое направление остается высоким, так как этим летом Турция осталась практически единственным массовым зарубежным направлением.