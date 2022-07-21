Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии

Язык белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки, пострадал не сильно: у него неглубокие порезы. Об этом стало известно в четверг, 21 июля, «Известиям».

Отмечается, примерно в 20:00 по местному времени поселка Диксон Красноярского края был обнаружен медведь на удалении 3 км от аэропорта Диксон.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное.

«Медведь был обездвижен в течение 10 минут, за это время банка была успешно удалена. Сейчас идет обработка языка, на нем множество порезов», — отметил Константин Вересов, представитель заполярного филиала «Норникеля», принявший участие в спасательной операции в Диксоне

Он также отметил, что животное оказалось медведицей двух лет, весом килограммов 80–90. И добавил, что медведицу сейчас будут транспортировать к вертолету, чтобы доставить в среду обитания.

Ранее в этот день сообщалось, что ветеринары из Московского зоопарка успели прилететь в поселок Диксон и спасти белого медведя. Также отмечалось, что после оказания помощи планируется отвезти медведя подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состояла в том, что хищник может быть обезвожен, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравел.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось. Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.