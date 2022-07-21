Реклама
Прямой эфир
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Стивен Кинг отрекся от слов о величии Бандеры
Политика
В СФ назвали бесперспективным выбранный Байденом внешнеполитический курс
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине
Общество
Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии
Мир
Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»
Мир
Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство
Мир
Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец
Мир
Франция ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в НАТО
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям

Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии

0
Фото: Telegram-канал/@radionovasg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Язык белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки, пострадал не сильно: у него неглубокие порезы. Об этом стало известно в четверг, 21 июля, «Известиям».

Отмечается, примерно в 20:00 по местному времени поселка Диксон Красноярского края был обнаружен медведь на удалении 3 км от аэропорта Диксон.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное.

«Медведь был обездвижен в течение 10 минут, за это время банка была успешно удалена. Сейчас идет обработка языка, на нем множество порезов», — отметил Константин Вересов, представитель заполярного филиала «Норникеля», принявший участие в спасательной операции в Диксоне

Он также отметил, что животное оказалось медведицей двух лет, весом килограммов 80–90. И добавил, что медведицу сейчас будут транспортировать к вертолету, чтобы доставить в среду обитания.

Ранее в этот день сообщалось, что ветеринары из Московского зоопарка успели прилететь в поселок Диксон и спасти белого медведя. Также отмечалось, что после оказания помощи планируется отвезти медведя подальше от поселений и дать ему запас рыбы, так как самостоятельно охотиться он не может из-за истощения.

Главная опасность из-за застрявшей в пасти белого медведя консервной банки состояла в том, что хищник может быть обезвожен, рассказал «Известиям» ветеринар Сергей Буравел.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось. Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022