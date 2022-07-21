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Нидерланды приблизились к пределу по оказанию военной помощи Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/TSGT MICHAEL RICE
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Нидерланды близки к пределу своих возможностей по поддержке Украины военной техникой. Об этом заявил статс-секретарь министерства обороны королевства Кристоф ван дер Мат, 21 июля сообщает портал Nl Times.

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По его словам, запасы страны не заполнены военной техникой до отказа. Нидерланды готовы помочь Киеву, но это всё сложнее делать.

«Боевые действия на Украине напрямую затрагивают наши интересы», — подчеркнул он.

Говоря о поставке Киеву 18 самоходных гаубиц, он добавил, что это негативно отражается на обучении собственных военнослужащих страны.

Ван дер Мат добавил, что вооруженные силы Нидерландов боролись со значительным дефицитом техники еще до событий на Украине.

«Когда я стал госсекретарем, я был потрясен этим», — сказал он.

После нескольких лет сокращений бюджета правительство Нидерландов решило выделить несколько миллиардов евро на оборонные расходы. Однако устранить нехватку техники и боеприпасов будет непросто, допустил представитель минобороны Нидерландов.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что страна активно вооружает Украину. Однако не стал разглашать последнюю договоренность по поставкам и военной помощи.

В мае украинских военнослужащих начали обучать эксплуатации 18 гаубиц PzH 2000. Помимо немецких военнослужащих, в программе принимают участие Нидерланды.

Тогда же Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы, и параллельно начнет обучение ВСУ. Отмечалось, что поставки из ФРГ и Нидерландов будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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