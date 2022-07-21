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Семь многоквартирных домов сдадут в «Звездном» в Якутске до конца года

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В квартале «Звездный» в Якутске до конца 2022 года планируют сдать семь новых многоквартирных домов площадью 28,6 тыс. кв. м. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Квартиры в семи новых домах получат более 2 тыс. человек, в том числе 1,9 тыс. переселенцев из аварийного жилфонда. Для покупки квартир якутяне могут воспользоваться различными программами, например «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека».

Сейчас на объекте задействовано 370 рабочих. Готовность домов составляет от 40 до 60%. Строительство в «Звездном» ведут сразу пять подрядных организаций.

Квартал «Звездный» является самой крупной строительной площадкой в Якутии. Проект предусматривает возведение 66 домов, а также двух школ, двух детсадов, поликлиники, крытого катка и других объектов инфраструктуры, необходимой для проживания 11 тыс. человек. Застройка началась в 2021 году и должна завершиться до 2027-го.

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