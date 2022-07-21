В Харьковской области выплатили первые пенсии в рублях

Жителям освобожденных территорий Харьковской области пенсии начали выплачивать в российских рублях. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Выплата осуществлена за июнь, отметил он.

«Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. <…> Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — сообщил он ТАСС.

18 июля стало известно о том, что общая сумма выплат прибывшим в Россию с Украины и из Донбасса превысила 5 млрд рублей.

Ранее, 12 июля, появилась информация о начале соцвыплат в Мелитополе в российских рублях.

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