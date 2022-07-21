Реклама
Прямой эфир
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Стивен Кинг отрекся от слов о величии Бандеры
Политика
В СФ назвали бесперспективным выбранный Байденом внешнеполитический курс
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине
Общество
Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии
Мир
Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»
Мир
Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство
Мир
Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец
Мир
Франция ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в НАТО
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям

В Харьковской области выплатили первые пенсии в рублях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям освобожденных территорий Харьковской области пенсии начали выплачивать в российских рублях. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Только не домой: украинские срочники попросили паспорта РФ
Могут ли военнопленные претендовать на российское гражданство

Выплата осуществлена за июнь, отметил он.

«Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. <…> Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — сообщил он ТАСС.

18 июля стало известно о том, что общая сумма выплат прибывшим в Россию с Украины и из Донбасса превысила 5 млрд рублей.

Ранее, 12 июля, появилась информация о начале соцвыплат в Мелитополе в российских рублях.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022