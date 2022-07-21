На Украине рабочую неделю увеличили до 60 часов в неделю

На Украине вступил в силу новый закон об «оптимизации» трудовых отношений в условиях военного положения. Об этом сообщила Страна.UA.

«Закон №2352-IX (законопроект №7251) 15 июля подписал президент [Украины] Владимир Зеленский, 18-го числа он был опубликован в газете «Голос Украины», на следующий день, 19 июля, он вступил в силу», — говорится в сообщении.

Следуя новому закону, теперь предприятия могут устанавливать продолжительность рабочего времени в 60 часов в неделю, но только для работников критической инфраструктуры.

Кроме того, с 19 июля не государство определяет сроки отпусков, их теперь устанавливают на усмотрение работодателя.

Также упрощается процедура увольнения работника, если он 4 месяца не давал о себе знать, а кроме прочего, предприятия освобождаются от обязанности продолжать платить зарплаты мобилизованным сотрудникам.

19 июля народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада приняла в первом чтении закон о гарантиях для граждан Польши на Украине. Согласно документу, граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев со дня вступления в силу нового закона.

9 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену».

Инициатором закона выступил депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

21 марта он также заявил, что Верховная рада Украины готовит проект закона о введении дополнительного налога для компаний, работающих с Россией. По его словам, если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать всё разрушенное им в другой стране.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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