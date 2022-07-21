Глава Минпромторга Мантуров заявил о возможной частичной отмене параллельного импорта

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил отмену параллельного импорта в России. Об этом он заявил 21 июля во время рабочей поездки в Удмуртию.

По его словам, ввоз иностранной продукции будет отменяться по мере появления ее российских аналогов.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам товаров, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил Мантуров.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализовавший параллельный импорт на 2022 год. Правительство получило право формировать перечень товаров, к которым не применяются отдельные положения о защите исключительных прав. Российские компании, ввозящие продукцию без разрешения правообладателя, таким образом ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из товаров для параллельного импорта. По информации ведомства, список будет пересматриваться один раз в квартал.

В середине июля правительство сняло ограничения для юрлиц на параллельный импорт автомобилей в Россию. До этого, 11 июля, Минпромторг добавил продукцию Siemens, BMW и Lego в этот перечень.