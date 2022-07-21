На стороне Донецкой Народной Республики сражаются добровольцы из Камеруна, Франции и США. Об этом сообщил в четверг, 21 июля, заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Хохол».

По его словам, добровольцы из этих стран сейчас находятся на Авдеевском направлении под Донецком. Они хорошо мотивированы и осознают, «на какой стороне нужно сражаться».

«Это люди, которые прекрасно понимают, что тут происходит, прекрасно понимают тот обман, который им преподносят [западные СМИ]. Они приходят, видят и понимают, на какой стороне нужно сражаться», — сказал офицер «РИА Новости».

Ранее, 18 июля, Народная милиция ДНР сообщила о взятии Авдеевки в полукольцо. Силы Войска Донецкой Народной Республики полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку.

До этого, 15 июля, стало известно, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы разрезать украинскую группировку в городе. Бригада смогла закрепиться на северо-востоке города на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Союзные силы планируют занять всю территорию Авдеевки. Если это удастся, то ситуация в районе Донецка кардинально изменится. После взятия пригорода оборона ВСУ в этом направлении распадется.

Также в июле сообщалось, что Курская область, Башкирия, Приморье и Нижегородскоя область начали формировать добровольческие батальоны из жителей для поддержки военных, участвующих в спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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