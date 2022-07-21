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Предпринимателя оштрафовали за снос Дома пяти ангелов в Оренбурге

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Суд Оренбурга оштрафовал предпринимателя Юрия Гулинского за снос Дома пяти ангелов на улице Максима Горького.

Инспекция госохраны ОНК Оренбургской области пыталась добиться от арендатора документов, разрешающих снос здания во время реконструкции, но так и не получила. Никаких уведомлений о планах бизнесмена снести дом в ведомстве также не получали.

Таким образом, действия Гулинского суд признал незаконными. Ему выписан штраф в 200 тыс. рублей, пишет 56orb.ru.

В конце мая начался снос одного из самых красивых в городе зданий — Дома пяти ангелов, который был построен в XIХ веке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Вопросом занялась инспекция госохраны ОНК. Гулинскому запретили продолжать работы на объекте. Позже появилась информация, что здание внесут в госреестр объектов культурного наследия.

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