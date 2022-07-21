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Новое здание школы построят в Шахтерске к 1 сентября 2023 года

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Фото: пресс-служба министерства образования Сахалинской области
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В поселке городского типа Шахтерск Сахалинской области в 2023 году планируют завершить строительство новой школы на 400 мест, призванной заменить старое полувековое здание. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Уже сейчас нужно проработать вопрос по оснащению школы оборудованием, на которое выделены дополнительные средства из областного бюджета. Также в школе должно быть предусмотрено пространство для всесторонней реализации ребят — центр детских инициатив», — заявила министр образования Анастасия Киктева во время осмотра строящегося объекта.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, также министр поручила проработать дизайн и наполнение школы. Решения в этом вопросе должны быть приняты совместно с учителями и родителями.

Строительство школы ведется в рамках нацпроекта «Образование» на средства федерального бюджета. Начать учебный процесс планируется 1 сентября 2023 года.

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