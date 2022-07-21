Ижевский детсад заплатит 30 тыс. рублей компенсации за травму ребенка

Суд в Ижевске обязал администрацию одного из детских садов возместить моральный ущерб из-за травмирования воспитанника. Родители пострадавшей девочки получат 30 тыс. рублей.

Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии пишет, что девочка получила травму во время пребывания в детском саду. Во время проверки выяснилось, что причиной стал ненадлежащий присмотр за ребенком. Также установлено, что сотрудники детского сада не сразу вызвали скорую помощь и не сразу сообщили о произошедшем родителям пострадавшей.

В результате двух сотрудников дошкольного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Суд обязал детский сад выплатить родителям ребенка компенсацию морального ущерба.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Магаданской области проводит проверку в детском саду Магадана после того, как оттуда сбежал ребенок. Сотрудников детского учреждения проверяют по признакам статьи УК «Халатность». Во время прогулки мальчик пролез под калиткой ограждения и ушел с территории детского сада.