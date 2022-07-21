В Совбезе РФ заявили о необходимости отодвинуть СБУ дальше от Донецка

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо отодвинуть подальше от Донецка. Об этом он рассказал 21 июля на встрече с беженцами в Ростовской области.

«И не только от Донецка отодвинуть войска. Теперь нужно пошире. Подальше», — заявил Медведев.

Медведев заверил жителей Донбасса, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

«Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы всё, что наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям, сделаем, всё доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно», — отметил зампред Совбеза.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захрова выразила уверенность в том, что Донецкая Народная Республика (ДНР) в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов. Она также заявила, что столица Луганской Народной Республики (ЛНР) и другие населенные пункты находятся в большей безопасности после освобождения от ВСУ.

Ранее, 20 июля, штаб ДНР заявил об освобождении 255 населенных пунктов в республике, в том числе села Берестовое, расположенного в 20 км от Соледара.

15 июля помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал «Известиям», что оперативное продвижение подразделений сил Донецкой Народной Республики в район Северска и Соледара дало возможность «рассеять» многие части ВСУ. Он подчеркнул, что Северск важен тем, что дает еще один оперативный выход в район Краматорска и Славянска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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