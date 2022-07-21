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В Совбезе РФ заявили о необходимости отодвинуть СБУ дальше от Донецка

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо отодвинуть подальше от Донецка. Об этом он рассказал 21 июля на встрече с беженцами в Ростовской области.

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«И не только от Донецка отодвинуть войска. Теперь нужно пошире. Подальше», — заявил Медведев.

Медведев заверил жителей Донбасса, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

«Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы всё, что наметили, в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям, сделаем, всё доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно», — отметил зампред Совбеза.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захрова выразила уверенность в том, что Донецкая Народная Республика (ДНР) в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов. Она также заявила, что столица Луганской Народной Республики (ЛНР) и другие населенные пункты находятся в большей безопасности после освобождения от ВСУ.

Ранее, 20 июля, штаб ДНР заявил об освобождении 255 населенных пунктов в республике, в том числе села Берестовое, расположенного в 20 км от Соледара.

15 июля помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал «Известиям», что оперативное продвижение подразделений сил Донецкой Народной Республики в район Северска и Соледара дало возможность «рассеять» многие части ВСУ. Он подчеркнул, что Северск важен тем, что дает еще один оперативный выход в район Краматорска и Славянска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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