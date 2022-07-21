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Эксперт допустил окончательное закрытие H&M через год

Эксперт Томилин допустил окончательное закрытие H&M через год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Часть крупных российских торговых центров планирует выставить штрафы шведской компании H&M Group за досрочное прекращение арендных договоров, что может привести к продолжению работы ритейлера в этих моллах до года. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин в четверг, 21 июля.

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Как правило, будучи якорным арендатором, компания заключала договоры сроком от 10 лет. Кроме того, ТЦ часто делали за свой счет ремонты в помещениях под компанию, отметил Томилин.

Теперь моллы хотят компенсировать свои расходы, которые в некоторых случаях измерялись десятками миллионов рублей, сказал он.

«В такой ситуации, группа по каждому ТЦ оценивает условия прекращения договора и сравнивает, что выгоднее: договориться на фиксированную сумму при быстром выходе или отсидеть срок, предусмотренный договором», — отметил он.

Это время съемщики должны будут платить за аренду. Но итоговая сумма выхода из торгового центра для бренда может составить сотни миллионов рублей — в совокупности со штрафами и не выплаченной в связи с досрочным уходом арендой.

По словам Томилина, сейчас на складах H&M хранится товара как минимум на полгода продаж.

Ранее в этот же день в H&M объявили, что товары на распродаже, которая начнется в августе в офлайн-магазинах, будут реализовывать без скидок.

О планах H&M закрыть свои магазины и прекратить деятельность на территории РФ сообщалось 18 июля. В конце июня появилась информация, что временное закрытие физических магазинов в России, Белоруссии и на Украине стоило H&M во II квартале 2022 года 1,2 млрд рублей.

23 июня «Известия» писали, что Inditex и H&M не работали в России по франшизев отличие от Mango, которая передает собственные точки партнерам-франчайзи.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и другими. В России работало более 150 точек продаж магазина, и это седьмой показатель по числу открытых магазинов компании в мире.

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