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В Херсонской области назвали цели ночного ракетного удара ВСУ по региону

ВГА Херсонской области: ночной ракетный удар ВСУ был направлен не только на мост, но и на ТЭЦ и водоканал
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Ночной ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области был направлен не только на мост, но и на теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) и водоканал. Об этом в четверг, 21 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо информационному агентству News Front.

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«Сегодня весь ракетный удар, ночью который был, направлен в сторону Херсона, в сторону объектов жизнеобеспечения: <...> на мосты, ТЭЦ, водоканал. Полностью вся атака отражена, все 12 ракет были сбиты средствами ПВО, и я уверен в том, что эта борьба будет все более эффективной», — сказал он.

Ранее в этот день заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ ночью вновь пытались обстрелять Антоновской мост в Херсонской области. Все выпущенные 12 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

20 июля Стремоусов также сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту через Днепр. В тот же день российская система ПВО перехватила 10 ракет, выпущенных украинскими военными по мосту.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Он был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году, и его протяженность составляет 1366 м.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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