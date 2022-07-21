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Китайская Hongqi собирается официально выйти на российский авторынок

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Фото: Hongqi
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Входящая в концерн FAW марка Hongqi («Красное знамя»), известная своими лимузинами для китайской партийной элиты, собирается официально выйти на российский авторынок. Для сертификации в РФ подготовлено четыре модели: три машины с бензиновым мотором и один электромобиль. Об этом 21 июля сообщил портал motor1.com.

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Ресурс отмечает, что автомобили с бензиновыми моторами являются не модными кроссоверами, а седанами. Самым демократичным станет седан Hongqi H5. Эксперты считают, что в основе машины лежит Mazda 6. В Китае машина оснащается двумя моторами — 1,5-литровым на 169 л. с. и 1,8-литровым на 197 л. с. Коробки передач автоматические.

На ступеньку выше будет позиционироваться полноприводный седан Hongqi H7. Он также у себя на родине комплектуется двумя моторами — 1,8-литровым мощностью 188 л. с. и двухлитровым 204-сильным. Оба агрегатируются с шестиступенчатым «автоматом».

Самым роскошным станет представительский лимузин Hongqi H9, колесная база машины составляет 3060 мм. В Китае такой оснащают либо двухлитровым турбомотором мощностью 252 л. с., либо трехлитровым V6 на 283 л. с. В особо роскошных версиях H9 задний ряд вмещает только два раздельных кресла. Тип привода — задний или полный.

18 июля на заводе в Елабуге рассказали, что приступили к подготовке серийного производства второй модели люксового бренда Aurus, внедорожника Komendant. Первые экземпляры машины планируют выпустить до конца 2022 года. Aurus Komendant создан на единой модульной платформе, ЕМП, разработанной НАМИ.

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