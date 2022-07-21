В Оренбурге женщина разбила палкой три автомобиля на парковке

В Оренбурге женщина устроила погром на парковке. Инцидент произошел на Томилинской улице. В результате повреждено три автомобиля.

Свидетелями побоища стали жильцы соседнего дома. Они сняли на видео, как женщина, орудуя палкой, крушит машины. Жители вызвали правоохранителей, сообщает РИА «Оренбуржье».

Выяснилось, что 47-летняя женщина устроила погром на стоянке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции она также вела себя неадекватно, полицейские были вынуждены вызвать скорую помощь. Сейчас она находится в лечебном учреждении.

По словам старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 2 МУ МВД «Оренбургское» Станислава Белькова, по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается точное число пострадавших, пишет Урал56.Ру.