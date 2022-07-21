Врачи диагностировали у футболиста «Крыльев Советов» Пиняева пневмоторакс

Самарские «Крылья Советов» 21 июля прокомментировали состояние 17-летнего полузащитника Сергея Пиняева.

«Сегодня в клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс», — сообщили в команде на своем сайте.

Ближайшее время Пиняев проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева озвучат позднее, отметил «Спорт-Экспресс».

20 июля в СМИ появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию. Как говорилось изначально, футболист во время тренировки упал на газон, трава попала ему в легкое, после чего ему стало плохо. Также сообщалось, что у Пиняева парализовало одну руку.

Позднее «Крылья Советов» опровергли информацию о том, что игрок находился в тяжелом состоянии. Клуб рассказал, что Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки, медицинский штаб контролировал ситуацию.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года.