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Франция ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Сенат Франции проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом орган госвласти сообщил 21 июля в официальном аккаунте Twitter.

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«Принят законопроект о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.

Как уточняется, за утверждение соглашения проголосовали 323 человека, 17 сенаторов высказались против.

Ранее, 19 июля, комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. 6 июля парламент Эстонии также ратифицировал соответствующие протоколы. Процесс запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 июля заявил, что Анкара может затормозить процесс присоединения стран, если государства не выполнят требования Анкары.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО. В декларации саммита альянса такое присоединение указывалось как способ сделать государства защищеннее, а НАТО — сильнее. В Кремле подчеркнули, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем Минобороны РФ разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на такое решение.

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