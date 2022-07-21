Шойгу вручил «Золотую Звезду» Героя России гендиректору концерна «Алмаз-Антей» Новикову

Российские офицеры, проявившие героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса, получили высшие государственные награды. «Золотые Звезды» Героев России 21 июля военным вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Высшего звания Героя России указом президента РФ Владимира Путина вместе с военнослужащими также удостоен генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков. Награда ему присуждена с формулировкой «за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники».

Также Героями России стали командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир танкового полка полковник Иван Шиц и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

«Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно будете защищать страну, ее независимость, ее граждан», — отметил на церемонии в Национальном центре управления обороной Сергей Шойгу.

11 июля Минобороны России также сообщило о награждении военнослужащих группировки «Отважные», отличившихся в ходе завершающего этапа освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Госнаграды получили военнослужащие мотострелковых, танковых и подразделений специального назначения военного округа. Их военным ЦВО вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

3 июля состоялась церемония награждения в Сергиевом Посаде, в филиалах Военно-клинического госпиталя им. Вишневского и Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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