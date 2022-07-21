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Американский полковник объяснил действия России в отношении Украины

Американский полковник Макгрегор: Россию беспокоила угроза от НАТО, а не свободная Украина
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президента России Владимира Путина беспокоила не свободная Украина, а расширение НАТО и возможное включение в альянс Украины, что стало бы угрозой Москве. Об этом 19 июля заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Он подчеркнул, что в Европе, в частности в Германии и Италии, боятся дальнейшей эскалации напряженности.

«Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать украинский народ и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», — сказал он.

Макгрегор отметил, что при этом европейские страны не хотят вечного конфликта.

29 июня Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Тогда же высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

В ответ Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

Как отметил 1 февраля Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.

Российский лидер уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

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